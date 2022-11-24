Анастасия Ракова: москвичи теперь смогут получать льготные электронные рецепты сроком до года

Электронные льготные рецепты теперь можно оформить сразу на год. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Москвичи теперь могут оформить льготные электронные рецепты на срок до одного года, сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Такая возможность избавит пациентов, имеющих право на получение лекарств бесплатно или со скидкой, от дополнительных визитов в поликлинику. Особенно удобным этот способ оформления рецептов будет для людей, нуждающихся в длительном курсе приема препаратов.

«Мы запустили новый пилотный проект для удобства москвичей, у которых есть право на получение льготного лекарственного обеспечения и которые нуждаются в длительном медикаментозном лечении, - рассказала Анастасия Ракова. - Теперь врачи смогут выписывать для них льготные электронные рецепты со сроком действия до одного года. Таким образом, пациентам больше не придется лишний раз приходить в поликлинику для оформления рецепта на препараты, которые они принимают на постоянной основе».

По подсчетам экспертов, пилотный проект избавит жителей столицы от от десятков тысяч лишних визитов в поликлинику в год. Кроме того, он снизит нагрузку на врачей.

«На приеме врач сможет сразу выписать электронный рецепт с указанием графика его обслуживания - раз в месяц или раз в три месяца, а пациент сможет приходить сразу в аптечный пункт при поликлинике или аптеку государственной аптечной сети «Аптеки столицы» и получать необходимые лекарства. Данные о рецептах горожане могут видеть в своих электронных медкартах в разделе «Мои рецепты», а также в инфоматах поликлиник», - отметила вице-мэр столицы.

Напомним, электронные рецепты в государственных и коммерческих аптеках Москвы начали действовать в прошлом году. С февраля 2021 года жители столицы могут получать лекарства по QR-коду, не показывая бумажные рецепты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил еще на год пилотный проект по выдаче бесплатных льготных лекарств в коммерческих аптеках города. На сегодняшний день в «пилоте» участвуют более 350 частных аптек. В 2022 году они приняли от москвичей 6,2 тысяч льготных рецептов и выдали по ним лекарств на 6,7 миллиона рублей. Число льготников, пользующихся услугами коммерческих аптек, постоянно растет. Поэтому глава города решил продлить эксперимент до 31 декабря 2023 года.

Проект расширяет возможности льготных категорий граждан по получению бесплатных лекарств. Например, покупатели могут приобрести препарат конкретного торгового наименования с доплатой разницы в стоимости. При этом для льготников сохраняется возможность получения бесплатных лекарств привычным способом - в аптечных пунктах городских поликлиник. Для того, чтобы получить льготное лекарство в коммерческой аптеке, нужно предъявить QR-код электронного рецепта на экране телефона или на бумаге, распечатанной в инфомате поликлиники.