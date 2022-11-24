«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за гололедицы до полудня 28 ноября

В столичном регионе на дорогах и тротуарах будет очень скользко Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до полудня понедельника, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

В связи с неблагоприятной погодой в столице и Подмосковье предупреждение будет действовать до 12:00 28 ноября. «Прочие опасности. Период предупреждения до 12 ч. 28 ноября. Гололедица», — сказано в сообщении.

Напомним, «желтый» – это второй уровень опасности, при котором погодные условия могут быть потенциально опасны для людей и отдельных видов социально-экономической деятельности.

Ранее KP.RU сообщал, что облачная и бесснежная погода ожидается в Москве 24 ноября. На дорогах и тротуарах сформируется гололедица. Днем будет около -4…-3 градусов, а ночью ударят морозцы до -9…-7 градусов. По словам синоптика Романа Вильфанда, в пятницу в столичном регионе будет уже не так скользко, но гололедица сохранится.