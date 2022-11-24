Собянин: московскую систему распознания лиц могут запустить в других региона РФ

В Москве установлено более 216 тысяч специальных камер Фото: Сергей БАЛАНОВ

Системы распознания лиц, которая действует в столице для обеспечения безопасности, могут внедрить и в других российских регионах, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

По словам градоначальника, за два года с помощью данной технологии по запросам правоохранителей удалось найти около 28 тысячи человек, в частности, находящихся в розыске. Также он добавил, что в столице снизилось число угонов автомобилей, так как система отслеживает движение транспорта и обеспечивает его поиск.

«Более того, эти системы начали распространяться уже за границами города: совместно с Министерством внутренних дел мы отрабатываем внедрение их в ЦФО, в и других регионах страны», — рассказал Собянин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

В Москве используется более 216 тысяч специальных камер. Они установлены во дворах, на подъездах, магазинах, зданиях госучреждений и других объектах. Все записи хранятся в защищенном центре обработки данных, доступ к ним есть только у городских служб и правоохранителей.

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