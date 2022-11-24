Жительница Москвы сломала мужчине рёбра сапогом во время ссоры в Бибирево

Жительница Москвы сломала мужчине рёбра сапогом во время ссоры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Бибирево, на улице Плющева, женщина поссорилась с мужчиной, и при помощи сапога сломала ему рёбра. В её отношении уже возбуждено уголовное дело, о чём пишет Агентство городских новостей «Москва», со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подробностей дела не так много, но известно, что женщина вооружилась сапогом взяв его в руки, и напала на мужчину, несколько раз ударив его обувью в голову и по туловищу. В результате пострадавший получил закрытую травму груди, перелом рёбер со смещением отломков, и множество ссадин на лице.

23 ноября против агрессивной женщины с сапогом возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), начато расследование. Также сообщается, что у обоих участников инцидента одинаковая фамилия, но являются ли они супругами - неизвестно.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве женщина зарезала своего сожителя во время ссоры, при этом она раньше уже привлекалась к ответственности за избиение возлюбленного.