Путин отметил успехи Москвы в интеграции искусственного интеллекта в системы городского хозяйства

Путин отметил успехи Москвы в интеграции искусственного интеллекта в системы госуправления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва совершила прорыв, кардинальный шаг в развитии систем искусственного интеллекта, и интеграции их в городское хозяйство, управленческие структуры. Об этом 24 ноября заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, во время конференции «Сбера». Его слова передаёт издание РИА Новости.

- Отмечу, что Москва, и сегодня еще буду обращаться к ее опыту неоднократно, сделала кардинальный шаг в области цифровой трансформации многих сфер городского хозяйства, — заявляет российский лидер.

Путин также отметил, что речь идёт о полном изменении всех привычных систем и структур управления, в адаптации их под современные реалии. Искусственный интеллект выводит процесс управления городом на совершенно новый уровень.

Помимо прочего президент заявил, что Московская область также стоит на пороге большого события, и вскоре в регионе реализуют масштабный, знаковый проект, связанный с ИИ.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве активно обучают работников предприятий взаимодействию и управлению искусственным интеллектом.