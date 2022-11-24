Путин поручил главам Москвы и Подмосковья делиться опытом внедрения ИИ через Госсовет Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину, и губернатору Московской области Андрею Воробьёву, распространить на всю Россию опыт внедрения искусственного интеллекта в системы городского хозяйства и госуправления. Об этом пишет ТАСС.

Делиться опытом работы с искусственным интеллектом Собянин и Воробьёв будут через площадку Госсовета. Об этом их попросил Путин во время конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», выступая на ней в четверг, 24 ноября.

Российский лидер отметил, что и Москва, и Подмосковье совершили серьёзный прорыв в этой области. Если столица уже практикует новейшие решения, то Московская область стоит на пороге масштабного проекта. По мнению Путина, распространить успехи Московского региона нужно по всей стране.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Путин отметил успех Москвы во внедрении ИИ в управление городом и в госструктуры.