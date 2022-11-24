Два автомобиля столкнулись на пересечении Алтуфьевского шоссе и Вологодского проезда в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

На пересечении Алтуфьевского шоссе и Вологодского проезда в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об аварии сообщили в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На месте работают оперативные службы города.

Камеры наблюдения засняли место аварии. На фотографии видны последствия столкновения. Так, одна из легковушек сильно разбила лобовую часть. Также на снимок попали действия экстренных служб — спасатели и медики укладывают на носилки участника аварии.

Информация о количестве пострадавших, а также о степени травм уточняется.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Движение в оба направления Вологодского проспекта было ограничено, оно осуществлялось по одной полосе из двух. В 17:35 в дептрансе сообщили об освобождении проезжей части.

Ранее KP.RU писал, что три автомобиля столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве. Одной из причин аварии мог стать ледяной дождь, который шел в это время в столице.