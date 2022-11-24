Несколько улиц в центре Москвы перекроют 27 ноября из-за проведения киносъемок

Несколько улиц в центре Москвы перекроют 27 ноября для проведения киносъемок Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

27 ноября с 05:30 до 11:30 на участках переулков Лялина, Большого Казенного и Барашевского будут вводиться краткосрочные перекрытия. Это связано с проведением киносъемок, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной доступности столицы. Так с 16 часов до 19 часов перекрытие будет введено на участке переулка Печатников.

Автомобилистов просят заранее планировать маршрут.

Под утренние перекрытия попадает участок Лялина переулка от пересечения с переулком Яковоапостольским до пересечения с улицей Покровка; Большой Казенный переулок от дома 7/2 до пересечения с Лялиным переулком; Барашевский переулок от пересечения с Лялиным до дома 12.

Вечером движение будет ограничено по переулку Печатников от пересечения с Трубной до дома номер 10 по ней.

Все перекрытия будут вводиться не больше, чем на пять минут.

Ранее KP.RU писал, что 20 ноября перекрывали часть дорог в районе Садовнической набережной ради проведения киносъемок.