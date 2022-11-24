Мумифицированное тело мужчины обнаружили в квартире на Ленинградском шоссе в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одной из квартир жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве обнаружено мумифицированное тело мужчины. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В полицию обратилась жительница дома на Ленинградском шоссе. Она пояснила, что встретила соседку, и та пожаловалась на трупный запах из одной из квартир и отсутствие хозяина оной. Счета хозяин перестал оплачивать с ноября 2021 года», — рассказал собеседник агентства.

По данным источника сотрудники экстренных служб вскрыли квартиру - там обнаружили тело мужчины 1961 года рождения. В настоящее время тело доставлено в морг, проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее KP.RU сообщал, что следственный комитет поделился новыми подробностями дела об убийстве таксиста. После совершения преступления обвиняемый изнасиловал и ограбил девушку в Москве