В Москве рядом со станцией метро «Некрасовка» появилось 275 бесплатных парковочных мест Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве рядом со станцией метро «Некрасовка» появилось 275 бесплатных парковочных мест. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Департамента транспорта столицы.

В ведомстве рассказали, что новые парковочные места позволят организовать в этом районе свободное и комфортное движение.

С 2015 года Некрасовка масштабно застраивалась жилыми домами. За это время район вырос на примерно 20 МКД. Прирост населения в районе за год составляет порядка 3650 человек. Все это вынудило оперативно принимать меры, чтобы разобраться с хаотичной парковкой.

Специалисты сделали разметку для бесплатных машиномест: 181 место на дублерах проспекта Защитников Москвы, 44 места на улице Недорубова, от Покровской до Липчанского, а также 50 мест по улице Рождественской в районе домов 1-4, у дома 21, корпус 1 и у дома 18.

Автомобилистов просят обращать внимание на указания дорожных знаков и оставлять личные автомобили по правилам ПДД, чтобы другие водители могли спокойно проехать.

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