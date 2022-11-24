Избивший арбитра клюшкой на матче хоккеист стал фигурантом уголовного дела о побоях Фото: стоп-кадр из видео

Дело о побоях возбудили в отношении хоккеиста, избившего судью клюшкой на матче. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Проводится проверка по факту инцидента.

Сообщается, что следователи возбудили уголовное дело о побоях в отношении хоккеиста-любителя Николая Ризина. Напомним, как писал ранее KP.RU, во время матча 19 ноября на «Чкалов Арене» хоккеист команды «Леопарды» напал на арбитра с клюшкой и избил его. Матч остановили, техническую победу присудили сопернику.

Также сообщалось, что очевидцы вызвали на место происшествия полицию.

В ГУ МВД России по Москве рассказали, что по данному факту проводится проверка. Николая Ризина ранее уже дисквалифицировали пожизненно за аналогичное правонарушение, на матче против Revolve Ice он выступал под чужой фамилией.

Теперь же агрессивному хоккеисту грозит уголовная ответственность. Статья о побоях предполагает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.