Овчинский: в «Московской технической школе» запущен курс по внедрению 3D-технологий в автомобилестроение

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Обучение инженеров современным методам 3D-печати в сфере автомобиле- и авиастроении промышленным компаниями предложила «Московская техническая школа» (МТШ). Новый курс заинтересует промышленные компании, которые планируют внедрение аддитивных технологий (другое название 3D-печати) в производственные процессы. О старте курсов сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Сегодня в автомобильной промышленности активно используются аддитивные технологии и 3D-сканирование. Трехмерная печать стала популярным способом для создания прототипов различных комплектующих и деталей. Вместе с тем развитие аддитивных технологий не стоит на месте – появляются новые материалы и оборудование. Москва оказывает содействие промышленным предприятиям в переподготовке кадров для работы на новых устройствах. Так, в рамках проекта «Московская техническая школа» запущен курс «Современные технологии аддитивного производства», – рассказал Владислав Овчинский.

Сообщается, что учебный план готовили совместно с Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом «НАМИ». Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Технолог в автомобилестроении».

На курсе слушателям расскажут о возможностях, которые дает внедрение аддитивных технологий в производство. Знания будут давать в контексте общего машиностроения, автомобильной, авиационной и аэрокосмической промышленности. Студентов МТШ познакомятся с методами анализа и контроля качества изделий, которые производятся посредством 3D-печати. В рамках практической части курса обучат работе со специализированными программными продуктами моделирования и прогнозировать изменение себестоимости продукции.

Директор научно-образовательного центра ФГУП «НАМИ» Ринат Курмаев поделился, что программа позволит учащимся иметь представление о мировой практике внедрения технологий аддитивного производства.

— В процессе повышения квалификации будут рассмотрены примеры их реального применения в автомобилестроении. Учащиеся узнают об особенностях технологий SLA, SLS, FDM, SLM и технологии Binder Jetting, а также ознакомятся с производственным оборудованием ФГУП «НАМИ», работающем в соответствии с той или иной технологией, — сообщил Курмаев.

После аттестации слушателям курса выдадут удостоверение о повышении квалификации.

Всего в «Московской технической школе» планируется создать восемь направлений для обучения. Кроме курсов по аддитивным технологиям, появятся направления «Беспилотный транспорт», «Технологии связи», «Микроэлектроника и фотоника», «Робототехника и сенсорика», «Искусственный интеллект в промышленности», «Цифровые двойники» и «Новые производственные технологии».

НА ЗАМЕТКУ

Как принять участие в проекте

Предприятию нужно оформить заявку на сайте moscowtechschool.ru или на Инвестиционном портале Москвы. МТШ подберет вуз или научный центр для обучения сотрудника.