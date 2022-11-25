Мороз до -7 и гололедицу пообещал Гидрометцентр в Москве 25 ноября 2022 года

Мороз и гололедицу прогнозируют в Москве 25 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 25 ноября, в Москве ожидают облачную погоду без осадков. В течение суток синоптики из Гидрометцентра России обещают сохранение гололедицы. Кроме того, будет холодно.

Днем столбики термометров поднимутся до -5...-7 градусов. Ночью с пятницы на субботу воздух остынет еще сильнее: до 9 градусов мороза. Ветер ожидается северо-восточный и восточный с порывами до 3–8 метров в секунду, а ночью — до 10.

Атмосферное давление днем составит 756 миллиметров ртутного столба, в ночь повысится еще на два пункта. Также в темное время суток метеорологи ожидают выпадение небольшого снега в Москве.

Ранее KP.RU публиковал рекомендации от МЧС жителям столицы о поведении во время гололедицы. Пешеходов попросили избегать близости к проезжей части и остановкам городского транспорта, также не стоит перебегать дорогу в неположенном месте. Главным фактором выбора обуви в такую погоду должна быть толстая нескользящая подошва.