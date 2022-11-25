Ефимов: резиденты ОЭЗ Технополис Москва» нарастили инвестиции

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о росте инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

«За первые три квартала 2022 года сумма вложений составила 23,8 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Это на 2,1 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года и втрое больше, чем за тот же период 2020 года, когда объем вложений превысил 7,3 миллиарда рублей».

При этом, как уточнил Ефимов, с начала работы в ОЭЗ резиденты инвестировали в развитие производств более 87,7 миллиарда рублей. Такой статус в технополисе «Москва» имеет 91 работающая там высокотехнологичная компания. Им полагаются налоговые и таможенные льготы. Больше всего резидентов трудится здесь в микроэлектронике - 33 предприятия. Остальные производят радиоаппаратуру, медицинское оборудование и препараты, занимаются разработкой новых материалов, энергоэффективных решений и программного обеспечения.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что именно в микроэлектронике компании-резиденты инвестировали по максимуму с января по сентябрь этого года.

«Сумма их вложений составила 14,7 миллиарда рублей, - уточнил глава ведомства. - Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда их вложения составили почти 7,5 миллиарда рублей».

Приведем пример. Инвестиции для работы в ОЭЗ Москвы в формате brownfield должны составить для компании в течение пяти лет не менее 57,7 тысячи рублей на один квадратный метр арендованной площади. При этом минимальная прогнозируемая выручка должна быть от 268,1 тысячи рублей на квадратный метр за второй календарный год с планируемой даты завершения инвестиций. Кроме того, при создании производства в расчёт берётся и средняя зарплата, сумму которой устанавливают не менее 76 501 рубля в месяц.

Есть у резидентов ОЭЗ и солидные преференции. Например, освобождение от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов на десять лет, уменьшение до двух процентов ставки налога на прибыль, а также отмена таможенных сборов за ввоз товаров и оборудования.

Как рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, в этом году резидентами ОЭЗ стали еще десять высокотехнологичных предприятий. В целом они планируют вложить в свои производства почти десять миллиардов рублей. Стоит отметить, что среди особых экономических зон России ОЭЗ «Технополис «Москва» лидировала по итогам 2021 года по общей сумме привлеченных за год инвестиций. Минэкономразвития РФ удостоило при этом столичную ОЭЗ максимальной оценки эффективности.