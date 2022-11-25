Три автомобиля попали в ДТП на МКАД в Москве

Момент столкновения трех автомобилей на внутренней стороне МКАД засняли камеры Фото: стоп-кадр видео

На внутренней стороне 25 километра МКАД (в районе развязки с Каширским шоссе) произошло ДТП с участием трех автомобилей. Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы опубликовал видео момента ДТП.

На кадрах видно, как посреди шоссе стоят две легковушки. Сзади к ним подъезжает микроавтобус. Водитель не успел вовремя среагировать на опасность, в последний момент попытался объехать машины, но в итоге все равно въехал в транспортные средства. От удара человека, стоящего рядом с автомобилями, откинуло в сторону.

В Дептрансе сообщили, что информация о пострадавших уточняется. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего выясняют. Движение в районе аварии осложнено, водителей просят объезжать этот участок.

Напомним, 24 ноября два автомобиля столкнулись на пересечении Алтуфьевского шоссе и Вологодского проезда в Москве. Как писал KP.RU, на месте аварии понадобилась помощь медиков.