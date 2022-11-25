В Москве 14 штабов собирают гуманитарную помощь для переселенцев

В Москве 14 штабов собирают гуманитарную помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве работает 14 штабов по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает», напомнили в пресс-службе Комитета общественных связей и молодежной политики города. Все неравнодушные могут передать продукты питания и предметы первой необходимости для переселенцев и жителей новых территорий России.

Гуманитарную помощь принимают ежедневно с 10:00 до 19:00. Люди могут приносить продукты питания, бутилированную воду, средства личной гигиены, канцелярию, детские товары и питание, одежду, хозяйственные товары, предметы бытовой техники и другое.

Продукты должны быть с длительным сроком хранения в цельной упаковке. Одежду принимают как новую, так и бывшую, но в хорошем состоянии. Перед передачей людям все предметы проходят специальную обработку.

В штабах работают волонтеры — порядка восьми тысяч человек. Они принимают гуманитарную помощь, проверяют сроки годности, сортируют предметы, учитывают и упаковывают, а также консультируют горожан.

Отмечается, что за девять месяцев пункты приема посетили более 32,8 тыс. человек, акцию поддержали свыше 250 организаций. За этот период было собрано порядка 2,7 млн предметов первой необходимости. Из Москвы отправили более 939,4 тонны гуманитарных товаров.

Ранее KP.RU писал, что в пункт помощи обратилась 102-летняя жительница Москвы, которая передала беженцам продукты.