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НовостиОбщество25 ноября 2022 7:53

ЦОДД предупреждает жителей Москвы о девятибалльных пробках вечером 25 ноября

Москвичей просят отложить поездки на личном авто на более позднее время
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Горожанам рекомендуют пересесть на общественный транспорт

Горожанам рекомендуют пересесть на общественный транспорт

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным ЦОДД, в Москве вечером 25 ноября ожидаются девятибалльные пробки, сообщили в Телеграм-канале столичного Дептранса.

«В связи с окончанием рабочей недели сегодня вечерний час пик начнется раньше обычного — в 16:00», - сказано в сообщении.

Основные заторы образуются в центре, на ТТК, МКАД, а также на вылетных магистралях по направлению в область. Дорожную ситуацию осложнят мелкие аварии, ремонтные работы и гололедица.

Москвичей просят отложить поездки на личном авто на более позднее время или воспользоваться городским транспортом. Движение станет свободней после 20:00.

Тех, кто все же сядет за руль, призывают соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров, например, обгонов и перестроений. Также в дороге не стоит отвлекаться на гаджеты.

Ранее KP.RU сообщал, что мороз до -7 и гололедица ожидаются в столице 25 ноября. Будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут -9 градусов.