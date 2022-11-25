ЦОДД предупреждает жителей Москвы о девятибалльных пробках вечером 25 ноября

Горожанам рекомендуют пересесть на общественный транспорт Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным ЦОДД, в Москве вечером 25 ноября ожидаются девятибалльные пробки, сообщили в Телеграм-канале столичного Дептранса.

«В связи с окончанием рабочей недели сегодня вечерний час пик начнется раньше обычного — в 16:00», - сказано в сообщении.

Основные заторы образуются в центре, на ТТК, МКАД, а также на вылетных магистралях по направлению в область. Дорожную ситуацию осложнят мелкие аварии, ремонтные работы и гололедица.

Москвичей просят отложить поездки на личном авто на более позднее время или воспользоваться городским транспортом. Движение станет свободней после 20:00.

Тех, кто все же сядет за руль, призывают соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров, например, обгонов и перестроений. Также в дороге не стоит отвлекаться на гаджеты.

Ранее KP.RU сообщал, что мороз до -7 и гололедица ожидаются в столице 25 ноября. Будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут -9 градусов.