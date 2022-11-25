Госавтоинспекция Москвы предупредила о возможных перебоях с записью на регистрацию машин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД Москвы предупредили о возможных перебоях с предварительной записью по вопросам экзаменационной и регистрационной деятельности с 24 ноября. Связано это с проведением технических работ, результатом которых станет улучшение скорости обработки данных, и проведением модернизации оборудования.

Людям, которым нужно будет получить вышеуказанные услуги, они будут оказаны в порядке очереди.

— Подразделения по территории города работают в штатном режиме и продолжают принимать граждан для оказания государственных услуг в полном объеме, — отметили в Госавтоинспекции.

Сообщается, что за прошедшую неделю сотрудники ГИБДД провели в Москве 15 700 регистрационных действий с транспортными средствами: постановку, снятие, внесение изменений в учетные данные. За тот же период выдали более 5,3 тыс. водительских удостоверений.

Ранее KP.RU писал, что сбившего инспектора ГИБДД водителя ищут в Новой Москве. Водитель иномарки отказался предъявлять документы, наехал на правоохранителя и скрылся с места происшествия.