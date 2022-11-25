Собянин обеспечил нуждающихся пациентов в Москве бесплатными глазными протезами

В Москве глазные протезы включили в перечень технических средств реабилитации, предоставляемых за счет бюджета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве глазные протезы включили в перечень технических средств реабилитации, предоставляемых за счет бюджета. Теперь нуждающиеся пациенты смогут получить их бесплатно. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин, сообщили на сайте mos.ru.

В столице ежегодно проводят от 150 до 220 операций по удалению глазного яблока. Причины хирургического вмешательства – внутриглазные опухоли, посттравматические или поствоспалительные состояния, приведшие к слепоте, глаукома и прочее. Импланты позволяют заменить утраченный зрительный орган. Они поддерживают в тонусе мимические мышцы лица, защищают от попадания инфекций в глазницы, фиксируют слезные железы в нужном положении.

Обычно при первичном протезировании глазного яблока используют два-три импланта. Затем у детей их заменяют раз в год, а у взрослых – один раз в два года.

В Москве бесплатные глазные протезы получают лишь инвалиды. При этом до 50% пациентов на момент операции и после таковыми не являются. Однако теперь всех нуждающихся обеспечат имплантами, качество жизни горожан улучшится. Для того чтобы получить протез, нужно взять направление в поликлинике и пройти врачебную комиссию.

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