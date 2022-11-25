Движение в Лефортовском тоннеле в Москве затруднено из-за массового ДТП

На месте аварии работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве в Лефортовском тоннеле на внешней стороне ТТК произошла массовая авария: столкнулись несколько автомобилей, в том числе машина такси, сообщили в Телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

На месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняется. Движение на участке затруднено. Транспортные средства перекрыли две полосы из трех. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве 17-летний подросток сел за руль без прав и сбил женщину на пешеходном переходе. 30-летнюю пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Ее состояние оценивается как тяжелое. Авария произошла вечером 24 ноября. Парень признался, что купил иномарку в ноябре и не уведомил продавцов о своем возрасте. Прокуратура ВАО столицы проконтролирует установление причин случившегося.

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