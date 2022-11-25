Полицейские задержали ночных налетчиков, напавших на двух прохожих в Москве

Злоумышленников задержали, возбуждено уголовное дело о разбое Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве правоохранители задержали ночных налетчиков, которые напали на двух прохожих. Ими оказались приезжие мужчины 24 и 25 лет, временно проживающие в столице. Возбуждено уголовное дело о разбое, сообщили на сайте «МВД Медиа».

По данным ведомства, в полицию обратился 20-летний москвич. Он рассказал, что ночью на Ярославском шоссе к нему подошли двое незнакомцев и потребовали тысячу рублей. Один из злоумышленников попросил своего сообщника достать нож, в этот момент потерпевшему удалось убежать.

Спустя время в дежурную часть пришел 29-летний житель столицы и также сообщил о разбойном нападении. В Анадырском проезде к нему подошли двое мужчин и отобрали смартфон, паспорт и банковские карточки. Материальный ущерб составил 30 тысяч рублей.

Налетчиков поймали. Во время досмотра у них нашли похищенное имущество. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Фигуранты находятся под стражей.

Ранее KP.RU сообщал, что владелец сети «Правда кофе» и его приятели напали на полицейских в Москве. Двое правоохранителей получили травмы, одному из них сломали палец. Дебоширов задержали.