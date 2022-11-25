Бармалей, Опля и Распознайка: Дептранс Москвы поделился вариантами для переименования Face Pay

В Москве проходит голосование за лучшее название Face Pay на русском языке. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве проходит голосование за лучшее название Face Pay на русском языке. В департменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили, что первый этап конкурса завершился. Всего было получено порядка тысячи вариантов.

Тем временем Дептранс поделился самыми забавными вариантами, которые прислали люди: «Не Заяц», «Опля!», «Узнавашка», «Угадайка», «Бармалей», «Мордашка», «Сезам», «Распознайка», «Метролик», «Зеркальце».

Из всех полученных вариантов будет выбрано пять финалистов. Затем жителям Москвы предложат проголосовать уже между ними — на портале «Активный гражданин». Победитель получит 3 года бесплатных поездок в городском транспорте по системе биометрической оплаты.

Ранее KP.RU писал, что систему бесконтактной оплаты проезда Face Pay запустили на 31 станции МЦК. Всего работают 85 турникетов. Отмечалось, что система никак не борется с «зайцами», но зато ускоряет проход к транспорту для добропорядочных граждан.