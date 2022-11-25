Пожар охватил ТЦ «Елоховский пассаж» на Бауманской улице в Москве

Пожарные ликвидируют возгорание

В Москве на Бауманской загорелся торговый центр «Елоховский пассаж». На месте происшествия работают оперативные службы города, сообщает источник KP.RU.

Информация о пострадавших не поступала. В настоящий момент пожарные ликвидируют возгорание. На представленных кадрах видно, что от здания валит густой серый дым. По данным РИА Новости, из торгового цента у метро «Бауманская» начали эвакуировать сотрудников и посетителей после сигнала о пожаре. У здания собралось много людей.

В столичном Дептрансе сообщили, что возгорание произошло по адресу: Бауманская улица, дом 32. Движение на участке не затруднено.

«На Бауманской улице (в районе остановки «Метро Бауманская») задерживаются трамваи № 4, 37 и 50. Маршруты временно изменены», - говорится в сообщении.

Ранее KP.RU сообщал, что 20 ноября произошел пожар на цветочном складе возле трех вокзалов. Погибли семь человек: один покупатель и шестеро сотрудников. Площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.