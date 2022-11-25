Последние выходные ноября 2022 года будут морозными в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики прогнозируют, что столбики термометров опустятся до -7 градусов

Последние выходные ноября 2022 года обещают быть морозными. Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов поделился прогнозам на субботу и воскресенье.

В выходные столбики термометров могут опуститься до −7 градусов. Пиковые показатели придутся на субботу. Но несмотря на мороз, в эти дни ожидается солнечная погода, что скрасит серый ноябрь.

В связи с переменами погоды, метеозависимым людям стоит обратить внимание на свое здоровье.

- Из-за резкого роста давления могут почувствовать себя плохо гипертоники. Атмосферное давление начнет меняться, а столбики термометров замрут на отметке в 5 -7 мороза, в зависимости от района, - отметил Шувалов в беседе с NEWS.ru.