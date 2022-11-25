Пожар в ТЦ «Елоховский пассаж» на Бауманской улице в Москве потушили

Басманная межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств возгорания в ТЦ Фото: прокуратура Москвы

Пожар в торговом центре «Елоховский пассаж» на Бауманской улице в столице ликвидировали. Сотрудникам экстренных служб удалось остановить пламя на площади 20 «квадратов», сообщает источник KP.RU.

«Пожар ликвидирован в 15.30, горел торговый павильон на площади 20 квадратных метров», — уточнил собеседник. Причины возгорания пока не известны.

Басманная межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося. На месте работу правоохранителей и экстренных служб контролирует прокурор, написали в Телеграм-канале ведомства.

По данным Телеграм-канала столичного Дептранса, движение трамваев на Бауманской улице, ограниченное из-за пожара, восстановлено.

Ранее KP.RU сообщал, что пожар охватил ТЦ «Елоховский пассаж» в Москве. На месте происшествия работали экстренные службы города. Из здания эвакуировали посетителей и сотрудников. Информация о пострадавших не поступала. В столичном Дептрансе добавили, что из-за возгорания движение на Бауманской улице не затруднено.