Гигантский кубик Рубика и деревня хоббитов: Какие необычные детские площадки построили в Москве Фото: Городское хозяйство Москвы

В 2022 году в Москве были обустроены тысячи новых игровых зон и детских площадок, среди которых есть по-настоящему необычные и интересные. Среди таковых, например, большой игровой корабль, сказочная страна, гигантский кубик Рубика и многое другое. О самых любопытных новинках рассказали в пресс-службе Городского хозяйства Москвы.

Так, в районе домов 29-35 на Ленинградском шоссе стоит тот самый кубик Рубика. Его можно исследовать изнутри, покататься с горок, полазать по многочисленным верёвочным сетям, покачаться на качелях-гнёздах. В свою очередь, в сквере на Синявинской улице установили площадку с уменьшенной копией экскаватора и беседкой-вагончиком, а на набережной канала имени Москвы установлен целый игровой корабль, наполненный разными активностями для детей.

Терлецкий парк Фото: Городское хозяйство Москвы

В Терлецком лесопарке есть огромный замок с шестью башнями, каждая из которых связана друг с другом переходами. В лесопарке «Кусково» эту идею развили ещё дальше, и здесь построили сразу девять игровых зон в одной, сказочной, тематике: «Белкин двор», «Сад жар-птицы», «Болото водяного», «Холм лешего», «Медвежья берлога», «Паучье логово», «Избушка Бабы-яги», «Поляна Старичка-боровичка», «В зарослях кувшинки».

Лесопарк Кусково Фото: Городское хозяйство Москвы

В сквере «Знаки зодиака» дети могут поиграть в персонажей вселенной Дж. Р. Р. Толкина, посетив деревню хоббитов, а для детей постарше тут есть высокие башни с верёвочными лазалками и горками. Ну, а в парке «Покровское-Стрешнево» поставили спортивно-игровую площадку и комплекс «Лазалия».

Покровское-Стрешнево Фото: Городское хозяйство Москвы

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве построили новый рекреационный центр «Парадный вход в лес».