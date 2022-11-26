Ефимов: Портал поставщиков Москвы опубликовал более 850 тысяч мини-аукционов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов озвучил статистику по мини-аукционам на Портале поставщиков Москвы с конца 2016 года. Всего за это время онлайн-платформа опубликовала 857,3 тысячи котировочных сессий на 140,4 миллиарда рублей. Такие мини-аукционы позволяют городским заказчикам покупать нужные товары по выгодной цене. При этом поставщикам открыт доступ к госзаказу с возможностью оперативно оформлять контракты.

«Только с января по ноябрь этого года было размещено 191,6 тысячи мини-аукционов почти на 43 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Это сопоставимо с объемами за аналогичный период 2021 года, когда показатель составил 40,7 миллиарда рублей».

По его словам, благодаря котировочным сессиям развивается конкуренция между представителями бизнеса. Кроме того, для участия в закупках малого объема у каждого из них есть равные шансы.

Во время сессий поставщикам помогает бот автоматических ставок. Шаг за шагом он делает ставки до минимальной установленной пользователем цены. Всеми сервисами ресурса можно пользоваться бесплатно. Если предпринимателям необходимо дополнительное продвижение, то они могут создать сайт-визитку с предлагаемыми товарами.

Руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков уточнил, что этим летом для поддержки городских предпринимателей и заказчиков лимит закупок товаров подняли до пяти миллионов рублей, работ и услуг – до трех миллионов рублей. Раньше был «потолок» в 600 тысяч рублей.

«Эта мера способствует увеличению числа пользователей ресурса, позволяет заказчикам закупать единовременно необходимую продукцию в большем объеме, а поставщикам – заключать более выгодные и крупные контракты», - пояснил глава ведомства.

Теперь средняя начальная цена контракта на портале стала на 15 процентов больше, чем в 2021 году. Сумма достигла 224,4 тысячи рублей.

Напомним, поставщиком на Портале могут стать представители малого и среднего бизнеса, физические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. На онлайн-ресурсе сегодня работают более 285 тысяч предпринимателей из всех регионов России. Из них 90 процентов – субъекты малого и среднего предпринимательства.