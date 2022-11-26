Контакт-центр по вопросам выплат мобилизованным заработает в Москве с 26 ноября 2022 года

Контакт-центр по выплатам мобилизованным откроют в Москве с 26 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Контакт-центр по вопросам выплат мобилизованным начнет работу в Москве с 26 ноября. Об этом объявили в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

Отмечается, что в столице была проделана большая организационная работа с военкоматами и министерством обороны по обеспечению всех мобилизованных из Москвы дополнительными выплатами - по 50 тысяч рублей.

Однако до сих пор остаются такие мобилизованные, которые не получили выплату. Прчиина во всех случаях одна — отсутствие корректных реквизитов для перечисления. В дептруда и соцзащиты заверили, что знают о каждом таком случае и уже связываются с семьями проактивно для уточнения данных.

Для решения подобных вопросов запустят контакт-центр. Он заработает с 26 ноября и будет принимать обращения с 9:00 до 21:00.

Ранее KP.RU писал, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина выплаты мобилизованным переводили в ускоренном режиме.