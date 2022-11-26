Онлайн-экскурсии по павильону «Макет Москвы» стартуют с 29 ноября Фото: сайт мэра Москвы

Обзорные онлайн-экскурсии по павильону «Макет Москвы» начинаются с 29 ноября. Как сообщается на официальном сайте мэра столицы, в офлайне композицию увидели уже более 1,5 млн человек.

На ознакомительной экскурсии слушатели рассмотрят архитектурный макет центра города, узнают историю его создания.

Павильон «Макет Москвы» стал партнером городского просветительского проекта «Прогулки по музеям онлайн». Тот направлен на повышение интереса учащихся к истории России, достижениям ученых, творчеству известных деятелей и развитию современных технологий. Реализует проект городской методический центр Департамента образования и науки Москвы совместно с музеями России.

«Макет Москвы» открыли в октябре 2017 года. С того момента экспозицию увидели свыше 1,5 миллиона человек.

Посещение павильона и все его услуги бесплатные. Он работает с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.

Ранее KP.RU писал, что в Москве уже пять лет столичные музеи бесплатно пускают на любые экспозиции детей из городских школ СПО и вузов.