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НовостиОбщество26 ноября 2022 9:13

Во Внукове в Савеловском районе для проведения строительных работ временно ограничат движение

Ограничения на разных участках дорог будут действовать до середины или конца 2023 года
Мила ГЕНЬ
Во Внукове в Савеловском районе для проведения строительных работ временно ограничат движение

Во Внукове в Савеловском районе для проведения строительных работ временно ограничат движение

Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В Западном и Северном административных округах Москвы в ближайшее время будет изменена схема движения на нескольких участках. Ограничения введут во Внукове и в Савеловском районе, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Ограничения позволят выполнить запланированные строительные и инженерные работы.

В Савеловском районе ограничения вводятся с 28 ноября на участках Писцовой, Башиловской, Полтавской и 2-й Квесисской улиц. Там закроют по одной-две полосы. На этих участках будет проведена реконструкция инженерных сетей. Работы продлятся до 30 июня 2023 года.

Строительные работы на подъездной дороге к аэропорту Внуково стартуют 1 декабря. Вести их будут до 31 декабря. На этот период перекроют одну полосу на подъездной дороге к аэропорту.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать поездки.

Ранее KP.RU предупреждал, что 26 ноября не будут ходить «Аэроэкспрессы» до аэропорта Шереметьево.