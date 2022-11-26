Во Внукове в Савеловском районе для проведения строительных работ временно ограничат движение Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В Западном и Северном административных округах Москвы в ближайшее время будет изменена схема движения на нескольких участках. Ограничения введут во Внукове и в Савеловском районе, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Ограничения позволят выполнить запланированные строительные и инженерные работы.

В Савеловском районе ограничения вводятся с 28 ноября на участках Писцовой, Башиловской, Полтавской и 2-й Квесисской улиц. Там закроют по одной-две полосы. На этих участках будет проведена реконструкция инженерных сетей. Работы продлятся до 30 июня 2023 года.

Строительные работы на подъездной дороге к аэропорту Внуково стартуют 1 декабря. Вести их будут до 31 декабря. На этот период перекроют одну полосу на подъездной дороге к аэропорту.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать поездки.

Ранее KP.RU предупреждал, что 26 ноября не будут ходить «Аэроэкспрессы» до аэропорта Шереметьево.