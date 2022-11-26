В Москве выявили 1212 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки

Всего с начала пандемии в Москве коронавирусом заразились 3 252 652 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 1212 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в столице выявили 1074 инфицированных COVID-19, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.

В стационары попали 236 жителей, после болезни выздоровели 847 пациентов. Вирус унес жизни 13 человек. Всего с начала пандемии в Москве коронавирусом заразились 3 252 652 горожанина, 3 060 496 человек вылечились, умерло 46 930 жителей.

В России за последние 24 часа выявили 6088 заболевших COVID-19. Госпитализация потребовалась для 1321 человека, выздоровели 5088 россиян, умерло 53 пациента с подтвержденным ковидом.

Ранее KP.RU сообщал, что российские ученые рассказали о пользе чая при коронавирусе. Они выяснили, что отвары зеленого чая с добавлением листьев перечной мяты, цветов лаванды, семян аниса или апельсиновой кожуры снижают активность инфекции.