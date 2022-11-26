На пяти станциях БКЛ запустят проект «Музыка в метро» с 1 декабря 2022 года

Проект «Музыка метро» запустили в 2016 году Фото: Алиса ТИТКО

В Москве с 1 декабря начнется новый сезон проекта «Музыка в метро». Более 250 исполнителей выступят на пяти станциях Большой кольцевой линии (БКЛ): «Каховская», «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Новаторская», «Кунцевская», сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Горожане могут ознакомиться со всеми именами музыкантов на сайте проекта. Среди участников есть как опытные артисты, так и молодые исполнители. В этом году пассажиров метрополитена также удивят инструментальные классические коллективы и музыканты с необычными инструментами – арфой и волынкой. Кроме того, в столичной подземке сыграет уникальный юный пианист с синдромом Дауна Даниил Шипунов.

Проект «Музыка в метро» запустили в 2016 году. На разных станциях в определенное время можно послушать каверы известных хитов, авторские композиции, классику. Все выступления проходят во внепиковые часы.

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