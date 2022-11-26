Синоптик Леус пообещал облачную погоду в Москве 26 ноября

В Москве в субботу местами возможен снег Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Москве в субботу ожидается облачная погода, местами, преимущественно на западе региона, пройдет небольшой снег. Днем столбики термометров покажут от -4 до -6 градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Телеграм-канале.

По словам синоптика, 26 ноября столица окажется под влиянием северной периферии циклона, расположившегося над востоком Причерноморья. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, что выше нормы. Днем в столице подморозит до -4…-6 градусов, по области от -3 до -8 градусов. Будет дуть восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Метеоролог добавил, что в воскресенье, 27 ноября, облачная погода сохранится, а температурный фон почти не изменится.

Ранее KP.RU сообщал, что устойчивый снежный покров сформировался в Московском регионе раньше срока. Обычно снег покрывал улицы лишь в последней пятидневке ноября, однако в этом году уже 20 числа высота сугробов достигала 12 см.