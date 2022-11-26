Движение на Арбатско-Покровской линии метро Москвы вводят в график после остановки из-за человека на путях

На северо-западном участке Арбатско-Покровской линии метро пришлось временно увеличить интервалы движения поездов из-за человека на путях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На северо-западном участке Арбатско-Покровской линии (3) метро временно увеличивали интервалы движения поездов из-за падения человека на пути. Об этом рассказали в Департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

О ЧП стало известно в 14:51 26 ноября.

В 14:58 Дептранс столицы в своем Телеграм-канале сообщил о введении движения на Арбатско-Покровской линии в график. Полностью восстановить движение удалось уже спустя восемь минут, в 15:06.

О состоянии пассажира, а также обстоятельствах произошедшего ничего не сообщается.

Ранее KP.RU сообщал о том, что поезда на кольцевой линии метро Москвы против часовой стрелки пришлось временно остановить из-за человека, упавшего на пути.