Историк Бурт раскрыл, какие обязанности выполняли кухарки в дореволюционной Москве

Наиболее ценились те кухарки, которые могли вкусно готовить, тратя на продукты не слишком много Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обязанностью кухарок в дореволюционной Москве было не только вкусно готовить. Как правило, помимо приготовления пищи, они выполняли еще ряд обязанностей. Об этом сообщает журналист и историк Валерий Бурт в своей статье на «Мосленте».

За основу своей статьи он взял «Очерки о Москве» писателя Ивана Кокорева, выстроенные в форме интервью с кухаркой Акулиной Ивановной. Работы у дореволюционных домработниц было очень много: героиня книги рассказала, что вечером не было сил даже поесть, сразу засыпала.

Наиболее ценились те кухарки, которые могли вкусно готовить, тратя на продукты не слишком много. Важным качеством было и умение содержать дом в чистоте. Кухарки носили дрова и воду, ходили на рынок и в лавки, готовили, убирались, подавали чай, чистили, зашивали и гладили хозяйскую одежду.

— Кухарки — обычно приезжие из провинции женщины — были в Москве у всех состоятельных господ. Да и в не слишком богатых домах они водились, — поделился историк.

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