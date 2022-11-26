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НовостиОбщество26 ноября 2022 13:11

Историк Бурт раскрыл, какие обязанности выполняли кухарки в дореволюционной Москве

Работницы были не только поварами, но и в целом содержали дом в порядке
Мила ГЕНЬ
Наиболее ценились те кухарки, которые могли вкусно готовить, тратя на продукты не слишком много

Наиболее ценились те кухарки, которые могли вкусно готовить, тратя на продукты не слишком много

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обязанностью кухарок в дореволюционной Москве было не только вкусно готовить. Как правило, помимо приготовления пищи, они выполняли еще ряд обязанностей. Об этом сообщает журналист и историк Валерий Бурт в своей статье на «Мосленте».

За основу своей статьи он взял «Очерки о Москве» писателя Ивана Кокорева, выстроенные в форме интервью с кухаркой Акулиной Ивановной. Работы у дореволюционных домработниц было очень много: героиня книги рассказала, что вечером не было сил даже поесть, сразу засыпала.

Наиболее ценились те кухарки, которые могли вкусно готовить, тратя на продукты не слишком много. Важным качеством было и умение содержать дом в чистоте. Кухарки носили дрова и воду, ходили на рынок и в лавки, готовили, убирались, подавали чай, чистили, зашивали и гладили хозяйскую одежду.

— Кухарки — обычно приезжие из провинции женщины — были в Москве у всех состоятельных господ. Да и в не слишком богатых домах они водились, — поделился историк.

Ранее KP.RU рассказывал, какие обязанности были у дворников в дореволюционной Москве.