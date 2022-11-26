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НовостиОбщество26 ноября 2022 13:13

За 10 лет работы велопроката москвичи воспользовались им более 28 миллионов раз

Мила ГЕНЬ
За 10 лет работы велопроката москвичи воспользовались им более 28 миллионов раз

За 10 лет работы велопроката москвичи воспользовались им более 28 миллионов раз

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Москве пользователи совершили 28 млн поездок за 10 лет работы системы городского велопроката. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Алексея Митяева.

В 2012 году парк начинал с 550 велосипедов. За 10 лет он вырос примерно в 13 раз: на сегодня москвичам и гостям столицы предлагают 7,2 тыс. велосипедов для проката. Также в городе ездят 895 электрических велосипедов.

По территории Москвы раскинуто 840 станций для начала и окончания поездки. Регулярно власти добавляют новые станции, опробуют новые районы. Отмечается, что в 2022 году к сети добавили станции в Московской области.

Развитие велосипедного транспорта и велопроката позволяет делать поездки максимально комфортными для жителей, добавил Митяев.

Ранее KP.RU писал, что в столице начали тестировать новую модель электровелосипеда, предназначенного для системы проката.