За 10 лет работы велопроката москвичи воспользовались им более 28 миллионов раз Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Москве пользователи совершили 28 млн поездок за 10 лет работы системы городского велопроката. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Алексея Митяева.

В 2012 году парк начинал с 550 велосипедов. За 10 лет он вырос примерно в 13 раз: на сегодня москвичам и гостям столицы предлагают 7,2 тыс. велосипедов для проката. Также в городе ездят 895 электрических велосипедов.

По территории Москвы раскинуто 840 станций для начала и окончания поездки. Регулярно власти добавляют новые станции, опробуют новые районы. Отмечается, что в 2022 году к сети добавили станции в Московской области.

Развитие велосипедного транспорта и велопроката позволяет делать поездки максимально комфортными для жителей, добавил Митяев.

Ранее KP.RU писал, что в столице начали тестировать новую модель электровелосипеда, предназначенного для системы проката.