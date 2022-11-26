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НовостиОбщество26 ноября 2022 13:44

Новые «выделенки» для городского транспорта появились на 9 участках в Москве

Скорость движения автобусов возрастет в 2-3 раза
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Ввод одной полосы снижает аварийность до 25%

Ввод одной полосы снижает аварийность до 25%

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве запустили еще девять новых выделенных полос для городского транспорта. Теперь автобусы будут точнее соблюдать расписание, сообщили в Телеграм-канале столичного Дептранса.

Так, «выделенки» появились на двух участках Ташкентской улицы, на Тишинской площади, Мосфильмовской и Кировоградской улицах. На Лермонтовском проспекте выделенные полосы соединили участки на Лермонтовском и Рязанском проспектах. Кроме того, полосы сделали на съезде с Молдавской улицы на Рублевское шоссе, а также на проспекте Маршала Жукова и на Новоясеневском проспекте.

Общественный транспорт будет проезжать по этим участкам в 2-3 раза быстрее, а ДТП станет меньше. По статистике ввод одной полосы снижает аварийность до 25%.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве началось тестирование новой модели электровелосипеда для системы проката. Завершить и начать поездку можно будет на любой городской велопарковке.