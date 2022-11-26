Журналист рассказал о поведении кухарок в дореволюционной Москве, вышедших замуж за своих хозяев

Кухарки много готовили, много разговаривали и вели себя обаятельно Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Домработницы, вышедшие замуж за своих нанимателей в дореволюционной Москве, становились «деловыми и решительными хозяйками», рассказал журналист и историк Валерий Брут в статье «Мосленты».

Эксперт отметил, что такие женщины постоянно заботились о своих супругах: переживали за их здоровье, баловали вкусной едой и проводили с ними приятные вечера. В кухарки они нанимали «невзрачных и худосочных» работниц. Делалось это для того, чтобы муж не обращал на них внимание.

Он добавил: кухарки могли стать хозяйками дома, когда начинали служить одному барину – вдовцу или неженатому мужчине. Они много готовили, много разговаривали и вели себя обаятельно. В итоге все иногда заканчивалось свадьбой.

«Состоятельный хозяин, основательно заскучавший, уже не чаявший отыскать свое счастье, вдруг начинал приглядываться к своей кухарке», — пояснил Брут.

Ранее KP.RU сообщал, что историк Бурт рассказал об обязанностях кухарки в дореволюционной Москве. Работницы были не только поварами, но и в целом содержали дом в порядке.