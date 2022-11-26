Синоптик Леус: январские морозы придут в Москву с началом календарной зимы

Температурный фон будет на 6-7 градусов ниже климатической нормы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Январские морозы до -14 градусов придут в Москву с началом календарной зимы. Температурный фон будет на 6-7 градусов ниже климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Телеграм-канале.

По словам синоптика, в воскресенье и субботу в столице сохранится облачная погода и небольшой снег. Атмосферное давление будет повышено. Ночью столбики термометров покажут около -4…-6 градусов, днем от -2 до -4 градусов. Однако со вторника в город придет резкое похолодание. Погода изменится из-за влияния восточного антициклона: осадки прекратятся, ударят январские морозы.

Метеоролог предупредил: ночью в среду будет -12…-14 градусов, а днем – около -7…-9 градусов. С приходом календарной зимы температура практически не изменится. Лишь к концу недели морозы немного ослабеют: ночью до -4…-9 градусов, а днем до -2…-7 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что синоптик Леус спрогнозировал «барическую гору» в Москве на грядущей неделе. Во вторник атмосферное давление поднимется до 765 мм рт. ст.