ДТП с участием коммерческого автобуса произошло на Госпитальной набережной в Москве

Обстоятельства случившегося установят сотрудники ГИБДД Фото: Иван МАКЕЕВ

Авария с участием легковушки и автобуса коммерческого перевозчика произошла на Госпитальной набережной в столице. Автомобили столкнулись в 18:36 25 ноября, сообщили в Телеграм-канале Департамента транспорта Москвы.

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля не уступил дорогу автобусу. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося. В результате ДТП никто из пассажиров не пострадал. Информация о состоянии водителей не уточняется.

Движение в сторону Госпитальной улицы осложнено, занято две полосы.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве арестовали 17-летнего подростка, который сбил девушку на пешеходном переходе. Трагедия произошла вечером 24 ноября на Красноярской улице. От полученных травм пострадавшая умерла в больнице, ей было 22 года. Молодой человек сел за руль «Тойота Королла» без прав. Возбуждено уголовное дело.