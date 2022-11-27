Ефимов: На Инвестиционном портале Москвы зафиксировано более 18 миллионов посещений

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Инвестиционный портал Москвы давно уже служит предпринимателям по сути электронным помощником. Здесь можно узнать подробнее об инвестиционных возможностях города, устроить виртуальный рабочий офис и быстро задать свои вопросы органам власти. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов поделился некоторым данными о работе онлайн-платформы, начиная с ее запуска в феврале 2014 года.

«За время работы ресурс посетили более 18 миллионов раз, причем 2,5 миллиона – за этот год, - отметил заммэра. - Количество уникальных пользователей сайта превысило 9,4 миллиона. За 2022 год оно увеличилось на 1,5 миллиона».

Сегодня на Инвестпортале зарегистрировано более 84 тысяч личных кабинетов. В этом году учетные записи на нем создали 22 тысячи человек. Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, на сайте размещена инвесткарта с объектами и данными об инвестиционных проектах города. Пользователи посмотрели ее всего 230 тысяч раз. А в 2022 году – 32 тысячи раз. Карта представляет более 170 площадок для бизнеса любого масштаба.

«В этом году инвесткарту доработали - провели интеграцию с открытыми данными правительства Москвы, расширили функционал аналитических слоев, основанных на статистике и агрегированных данных от власти и предприятий города, внедрили более детальный фильтр подбора объектов для инвестиций», - уточнил глава ведомства.

В столичном Департаменте информационных технологий напомнили, что в личном кабинете представитель бизнеса может узнать полезную именно для него информацию, в том числе о статусах всех процессов, связанных с торгами. Личный кабинет постоянно совершенствуется. Например, в этом году стал лучше интерфейс, появились новые разделы и упрощающее навигацию меню. Зарегистрированные на портале пользователи получают доступ примерно к 30 онлайн-сервисам, облегчающим ведение бизнеса в столице. Они помогают в подборе нужных программ поддержки, при подаче заявки на налоговые льготы, субсидии и займы, оформлении записи на осмотр городской недвижимости, отправке на рассмотрение инвестиционные проекты и во многих других ситуациях. Электронные сервисы потребовались предпринимателям уже всего 570 тысяч раз. Из них в этом году - 120 тысяч раз.