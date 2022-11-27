Гололедицу, небольшой снег и до минус 4 градусов обещают в Москве 27 ноября 2022 года

Гололедицу и небольшой снег обещают в Москве 27 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гидрометцентр России поделился ежедневным прогнозом погоды. 27 ноября, в воскресенье, в Москве ожидается облачность, мороз и небольшие осадки в виде снега.

Днем в столице температура воздуха составит от минус двух до минус четырех. В течение дня местами в регионе пройдет небольшой снег, при этом будет облачно. Москвичей и гостей столицы предупреждают также о гололедице на дорогах.

Погодные условия сохранятся и ночью, разве что станет холоднее – от 5 до 7 градусов ниже нуля.

Ветер днем будет дуть с востока со скоростью 5-10 метров в секунду. Вечером он сменит направление на юго-восточное и станет немного мягче — порывы будут достигать 8 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 761 и 763 миллиметров ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что со вторника в столицу придет похолодание. Уже в начале декабря москвичи ощутят январские морозы.