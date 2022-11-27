Автор сценария советского фильма «Мимино» Виктория Токарева назвала отличительное качество москвичей Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Отличительное качество москвичей назвала известная писательница, редактор и автор сценария популярных советских фильмов «Джентльмены удачи» и «Мимино» Виктория Токарева. Своими наблюдениями она поделилась в интервью «Москвич Mag».

Виктория Токарева считает, что жители столицы менее интеллигентные, чем петербуржцы. Также писательница отметила отличие Москвы и Санкт-Петербурга от других городов России.

— Я не знаю, как живут люди в других городах. Но мне кажется, что жить можно только в Москве и Ленинграде. Все остальное — провинция. И в хорошем, и в плохом смысле этого слова. К слову, ленинградская интеллигенция отличается от московской, они как-то поинтеллигентнее, — сказала сценарист.

Кроме того, Виктория Токарева призналась, что не смогла бы стать известной, если б не вышла замуж за москвича.

Ранее KP.RU публиковал слова музыканта Сергея Летова. Он рассказал, что застал времена, когда большинство жителей столицы отличала исключительная набожность. Сейчас же на улицах чаще встретишь приезжего, чем коренного москвича, поэтому барабанщик призвал не судить о невежливости людей из-за того, что они не отвечают на вопросы о местонахождении чего-либо.