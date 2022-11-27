В Москве на 365 процентов вырос спрос на товары к Новому году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти в пять раз вырос спрос на праздничные товары в ноябре 2022 года в Москве. Разница составила 365 процентов. Такие данные приводит «РИА Новости» со ссылкой на исследование онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Аналитики сравнили покупательское поведение россиян в ноябре 2022 года с аналогичным периодом 2021-го. В целом по стране и во многих отдельных городах отметили рост спроса на новогоднюю продукцию.

По России спрос на эту категорию товаров за год вырос на 449 процентов. По отдельным городам лидирует Москва, где прирост составил 365 процентов.

Самыми востребованными товарами стали подвесные елочные украшения, новогодние шары, светодиодные звезды, камины, фонари и фигурки, свечи, украшение «дождик», еловые венки, искусственные ели, серпантин, а также деревянные фигурки с подсветкой.

Аналитики считают, что такой предновогодний ажиотаж связан с напряжением в течение года, которое люди надеются снизить ожиданием праздника.

Также в исследовании говорится, что россияне активно покупают товары для интерьера: по России спрос на такую продукцию вырос на 203 процента. Жалюзи стали покупать чаще на 122 процента, диффузоры — на 317. В топ-товаров вошли римские и рулонные шторы, интерьерные наклейки, свечи, ароматизаторы, жалюзи, диффузоры, часы и будильники, карнизы и крючки-прищепки.

Ранее KP.RU писал, что к Новому Году в Москве украсят город, но мероприятия будут отменены. Такое решение приняли сами жители.