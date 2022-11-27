Южный вестибюль на «Черкизовской» и переход на станцию «Локомотив» закрыты по требованию полиции Москвы

Южный вестибюль на «Черкизовской» и переход на станцию «Локомотив» закрыли по требованию полиции Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Южный вестибюль станции «Черкизовская» Сокольнической линии (1) закрыт по требованию полиции. Недоступны проходы с номера 1 по 3. Также временно закрыт переход на станцию «Локомотив» МЦК (14). Как отметили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, ограничения будут временными.

Пассажирам посоветовали пользоваться для входа, выхода и пересадки на МЦК северным вестибюлем станции, выходами с 4 по 6.

Причина, по которой полиция потребовала ограничить движение пассажиров через южный вестибюль «Черкизовской», не уточняется.

Ранее KP.RU писал, что временно закрывали южный вестибюль на станции «Войковской». Этого также требовала полиция. Не более чем через полчаса все ограничения были сняты. Причину временного закрытия не назвали.

Также 26 ноября на Арбатско-Покровской линии метро Москвы временно были увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. Ситуация разрешилась полностью спустя 15 минут.