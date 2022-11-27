Сергей Собянин поздравил жительниц Москвы с Днем матери Фото: Олег КОЛЕСОВ

Сергей Собянин в своем телеграм-канале выложил пост-поздравление с Днем матери. Мэр Москвы отметил, что этот праздник создан для выражения благодарности своим мамам за их тяжелый труд.

— Этот замечательный праздник проникнут нашей бесконечной благодарностью самому близкому человеку на свете. Мама — первое слово, первая улыбка, первые уроки жизни. Нет никого дороже матери, и нет ничего сильнее материнской любви, — написал Сергей Собянин.

Мэр столицы добавил, что мамы героически справляются с большим количеством забот, которые лежат на их плечах. Также глава Москвы отметил, что правительство старается также поддерживать всех мам.

— От всей души желаю вам, дорогие мамы и бабушки, крепкого здоровья, добра и благополучия! — поздравил Собянин.

Напомним, ранее KP.RU писал, как правительство Москвы помогает женщинам с детьми. В столице действует множество мер социальной поддержки, в том числе выплаты. С 2023 года их размер увеличат на 10 процентов. Кроме того, москвички могут рассчитывать на психологическую, юридическую помощь, а также содействие в трудоустройстве и развитии карьеры.