Главархив Москвы открыл онлайн-выставку ко Дню матери

Главархив открыл онлайн-выставку ко Дню матери Фото: официальный сайт мэра Москвы

Главархив открыл виртуальную выставку ко Дню матери. Для просмотра онлайн доступны фотографии москвичек и их детей с конца XIX века по 1980-е годы. «Посетить» экспозицию можно в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории», рассказали на официальном сайте мэра столицы.

Снимки подобраны так, чтобы на них были как обычные жительницы города, так и известные личности. Например, можно увидеть скрипачку и педагога Елену Гнесину, летчика-истребителя Ольгу Ямщикову, актрису Веру Марецкую, первую женщину-космонавта Валентину Терешкову.

Найти фотографии можно в зале «1950–2000 годов», разделе «Медиатека», далее — «Фотолетопись Москвы».

В онлайн-экспозиции представлены снимки таких именитых фотографов, как Карл Фишер, Лев Рейнберг, Николай Щапов, Михаил Трахман, Юрий Королев и других. Помимо проявленных с пленок снимков, на выставку попали фотографии с негативов на стекле. Эта техника уже не используется, поэтому такие изображения представляют особую ценность.

Ранее KP.RU писал, что матерей Москвы поздравил с праздников Сергей Собянин.