Число пациентов с коронавирусом в Москве за сутки увеличилось на 1061 человека, 14 умерли

За минувшие сутки было госпитализировано 188 пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве пятый день подряд заболеваемость коронавирусом фиксируется на уровне больше тысячи новых случаев в сутки. По данным на 27 ноября, число пациентов с Covid-19 увеличилось на 1061 человека, 14 человек из числа ранее выявленных заболевших скончались. Это самый высокий показатель за последний месяц, следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

Кроме того за сутки было госпитализировано 188 человек. Это относительно низкий показатель для предыдущих 7 дней, когда ежесуточно в больницу попадали свыше 200 человек с ковидом. Выздоровевшими признаны 683 человека.

По суточному приросту заболевших Москва остается на первом месте среди регионов России. Второе место - у Санкт-Петербурга с 547 случаями, третье - у Свердловской области, где за сутки выявлены 297 новых пациентов.

Как сообщал KP.RU, накануне в столице выявили 1212 новых случаев ковида, что стало очередным антирекордом для Москвы.