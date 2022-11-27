Специалисты рассказали, как готовятся к зиме обитатели природных территорий Москвы Фото: официальный сайт мэра Москвы

Москвичам рассказали, как готовятся к зимовке обитатели природных территорий региона. Насекомые, земноводные и млекопитающие впадают в спячку, откладывают потомство или меняют шубку, отправляются в теплые края, чтобы пережить холода. Подробнее рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

К концу ноября уже все обитатели природных территорий Москвы подготовились к зимовке. В первую очередь исчезли насекомые: они либо заснули, либо оставили потомство в стадии яйца, личинки или куколки. Затем попрятались жабы, лягушки, орешниковые сони, ежи и змеи. Перелетные птицы покинули город.

Животные, которые не засыпают на зиму, сменили мех.

Оставшимся в городе птиц помогают люди: строят скворечники, синичники, совятники и другие искусственные гнездовья.

Ранее KP.RU писал, что неравнодушные москвичи бьют тревогу: на прудах замерзают неулетевшие на юг утки. Специалисты рассказали, что птицы не смогли покинуть столицу, потому что слишком отъелись. Это не первое поколение зимующих в Москве уток, поэтому они научились выживать в условиях суровых русских морозов.