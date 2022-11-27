Главный акушер Москвы Сергей Мартиросян рассказал о роддомах столицы и современных мамах

Малышам в столичных роддомах обеспечен внимательный уход с первых дней жизни Фото: Артем КИЛЬКИН

В роддомах Москвы практикуется совместное пребывание мамы и малыша с первых минут жизни, а акушерки начинают помогать только что родившим женщинам управляться с ребенком еще в родзале. Об этих и других практиках работы столичных роддомов рассказал на портале мэра и правительства Москвы главный акушер города, руководитель перинатального центра ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова Сергей Мартиросян.

- Есть специалисты по грудному вскармливанию. Это, как правило, неонатальные сестры. Они занимаются этой работой, пока женщина находится в послеродовом отделении, — отметил специалист.

Он также отметил, что у каждого новорожденного берут кровь из пяточки, чтобы проверить на наличие наследственных заболеваний и патологий сердца, а заодно проследить за развитием ребенка в первые часы жизни.

Сергей Мартиросян отметил, что в последние годы девушки стали чаще становиться мамами в молодом возрасте, средний возраст первых родов - 27 лет. Также главный акушер Москвы заявил, что москвички все чаще решаются на вторые и третьи роды.

Ранее KP.RU сообщил, что три перинатальных центра Москвы стали участниками проекта, благодаря которому родители младенцев, находящиеся в отделениях реанимации или патологии, могут наблюдать за своими детьми онлайн с помощью приложения на смартфоне.